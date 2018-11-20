أبهـا 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير سجون المنطقة العميد سعد بن تراحيب بن غنام .واطلع سموه على المشروعات التي تقوم على تنفيذها المديرية العامة للسجون بالمنطقة خلال الفترة القادمة, التي تهدف لخدمة النزلاء, إلى جانب الجهود والأنشطة التي تقوم بها المديرية والإدارات التابعة لها .ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بالجهود الموفقة التي تقوم بها إدارة سجون المنطقة, متمنياً للجميع التوفيق والسداد للقيام بالواجبات المناطة بهم.من جانبه عبّر مدير سجون منطقة عسير عن شكره وتقدير لسمو أمير منطقة عسير على اهتمامه ومتابعته الدائمة لجميع الأعمال والمهام التي تقوم بها سجون المنطقة، مؤكداً حرص الجميع على بذل المزيد من الجهود لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //12:18ت م0063