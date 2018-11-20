الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأقامت مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية " وريف الخيرية "،اليوم معرضاً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل، بالتعاون مع قسم طب الأطفال في المستشفى .وتضمن الاحتفال الذي افتتحه معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي رئيس مجلس إدارة وريف الخيرية الدكتور ماجد بن ابراهيم الفياض،أجنحة توعوية متنوعة في موضوعات تهم الطفل مثل التغذية الصحية، والوقاية الأولية، والرضاعة الطبيعية، وكرسي الأطفال، واللقاحات الأولية، والتليف الكيسي الرئوي البنكرياسي، ونقص المناعة الأولية والسكري، بالإضافة إلى ركن ترفيهي توعوي للأطفال.وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة وريف الخيرية المهندس ماهر السليمي، أهمية تفعيل المشاركة في الفعاليات التوعوية خاصة الطبية منها التي تعكس موضوعات تهم أطياف المجتمع، مشيراً إلى اهتمام " وريف الخيرية " بهذه الفعاليات لارتباطها بواحدة من أهدافها التي تهتم بدعم الأنشطة الثقافية والعلمية التي تسهم في رفع مستوى الوعي بالثقافة الصحية.يذكر أن " وريف الخيرية " مؤسسة غير ربحية بدأت نشاطها عام 2017 وتسعى لتحقيق رسالتها في دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية في المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من خلال الإسهام في رفع المعاناة عن المرضى وعائلاتهم و تمويل الأبحاث والمشاركة في رفع مستوى الوعي في المجال الصحي وتنمية الأوقاف الطبية بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية الرائدة.// انتهى //12:19ت م0064