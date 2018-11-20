عام / قوة أمنية عراقية تباشر عملية أمنية واسعة جنوب غربي كركوك
الثلاثاء 1440/3/12 هـ الموافق 2018/11/20 م واس
بغداد 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس
نفذت قوة أمنية عراقية اليوم عملية أمنية من 6 محاور, تستهدف تطهير مناطق واسعة في جنوب غربي كركوك من بقايا تنظيم داعش الإرهابي.
وأوضح مصدر أمني أن العملية تشمل تطهير مناطق تازة وداقوق وشمال آمرلي والرشاد , مبيناً أن هذه المناطق تحولت في الاونة الأخيرة إلى قواعد إنطلاق خلايا داعشية نائمة لتنفيذ عمليات إرهابية في محافظتي كركوك وصلاح الدين.
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12:20ت م
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