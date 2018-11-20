بغداد 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسنفذت قوة أمنية عراقية اليوم عملية أمنية من 6 محاور, تستهدف تطهير مناطق واسعة في جنوب غربي كركوك من بقايا تنظيم داعش الإرهابي.وأوضح مصدر أمني أن العملية تشمل تطهير مناطق تازة وداقوق وشمال آمرلي والرشاد , مبيناً أن هذه المناطق تحولت في الاونة الأخيرة إلى قواعد إنطلاق خلايا داعشية نائمة لتنفيذ عمليات إرهابية في محافظتي كركوك وصلاح الدين.// انتهى //12:20ت م0065