الدمام 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى وشموليتها.وقال سموه : " إن كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -عكست نظرة القيادة الحكيمة تجاه استقرار الأوضاع في العالم أجمع ، وضرورة مكافحة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم".وأضاف سمو نائب أمير المنطقة الشرقية :" إن كلمة خادم الحرمين الشريفين، تناولت الملفات ذات الأبعاد العربية والإقليمية ، وتأكيده - أيده الله - على أن أمن المنطقة واستقرارها ومصلحة شعوبها فوق جميع الاعتبارات ، وعلى توجيهه الكريم لسمو ولي العهد - حفظه الله - بإعداد جيل لوظائف المستقبل إيمانا منه بأهمية دور شباب وشابات الوطن في دفع عجلة التنمية لهذا الوطن الغالي.وسأل سموه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا في ظل القياد الرشيدة.// انتهى //12:25ت م0067