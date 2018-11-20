مكة المكرمة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسنجح فريق طبي متخصص بفضل من الله بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة في استئصال ورم سحائي كبير الحجم في قاع الجمجمة الأمامي لمريضة في العقد الرابع من العمر كانت تعاني من زيادة في ضغط الدماغ وصداع وتقيؤ وخمول عام في الجسم، حيث تم إجراء كامل الفحوصات اللازمة من أشعة مقطعية التي أظهرت نتائجها وجود ورم سحائي ضخم في قاع الجمجمة الأمامي ضاغط على الفصين الأماميين للدماغ مع ارتشاح عام للدماغ.وتم استشارة أطباء المخ والأعصاب والطب النفسي كخطوة احترازية متبعة لضمان وتحديد وظيفة الفص الأمامي للدماغ كجانب من العمل التكاملي الدائم بين أقسام المركز.وجرى إخضاع المريضة إلى علاج دوائي لتخفيف الارتشاح لفترة معينة إلى أن أصبحت جاهزة للإجراء الجراحي وتم بنجاح إزالة الورم كاملاً مع المحافظة على فصي الدماغ الأماميين والأعصاب والشرايين المحيطة بدون ضرر . وبفضل من الله ومنّة تماثلت المريضة للشفاء وتم متابعة الحالة إلى أن استقرت وخرجت من المستشفى وهي بأتم الصحة والعافية.وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .// انتهى //12:29ت م0069