الرباط 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالعلاقات المغربية الاسبانية، بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، أمس للمغرب مبرزة أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الدولي.وتابعت الصحف التوتر المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة ،حيث اقدمت قوات الاحتلال على شن حملة اعتقالات كبيرة في صفوف عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية.وتناولت المستجدات المتعلقة بالأزمة اليمنية، مشيرة في هذا الصدد إلى إعلان جماعة الحوثي، عن وقفها إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك تلبية لطلب المبعوث الأممي إلى اليمن.وفي الشأن السوري تناقلت الصحف الإعلان عن إطلاق جولة جديدة من المحادثات حول سوريا باستانا في نهاية الشهر الجاري.// انتهى //12:33ت م0071