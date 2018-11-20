القدس 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم ثمانية فلسطينيين من محافظة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القدس، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات طالت خمسة فلسطينيين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة بينهم أربعة أطفال ، واقتادتهم إلى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابا فلسطينيا من منزله في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، في الوقت الذي اعتقلت فيه الليلة الماضية الاخوين عبادة وعبد الله صيام من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

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