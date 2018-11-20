الدمام 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسكرّم المدير العام لمركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم الدكتور أحمد قران الأعضاء المشاركين في البرنامج الوزاري "انطلاق" لتعزيز مهارات اللغة العربية للصفوف الأولية، بحضور مساعد مدير المركز الوطني لتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها بوزارة التعليم صالح بن ناصر الخزيم، وعدد من المشرفين ومديري مكاتب التعليم في المنطقة الشرقية وذلك بمقر مدرسة عمر المختار الابتدائية.وأكد الدكتور قران، نجاح برنامج "انطلاق" وأثره الكبير في تحسين مهارات القراءة والكتابة على الطلاب، وذلك بعد مرور نحو عام على تطبيقه في المنطقة الشرقية، كاشفا عن بدء تطبيق المشروع خلال الفصل الدراسي القادم في خمس مناطق تعليمية في الحد الجنوبي في أكثر من 1200 مدرسة.وأوضح الدكتور قران أن المختصين في الصفوف الأولية يعرفون أهمية الحاجة لمثل هذا المشروع التعزيزي لمهارة القراءة أو مهارة الكتابة أو الاستيعاب، مبيناً بأن هذا المشروع لاقى تقبلاً من كافة أوساط العملية التعليمية ومن المجتمع، مقدما شكره للعاملين من الأعضاء المشاركين ولصاحب فكرة المشروع المعلم سعيد الزهراني.// انتهى //12:49ت م0073