الدمام 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الخفجي، أمسِ الأول، برنامج "الاستشارات المتخصصة المجانية"، بحضور عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من تخصصات مختلفة في التجارة والصناعة والخدمات تعكس مدى التطور والنمو الذي يشهده هذا القطاع، وذلك بمقر فرع الغرفة بالخفجي.وحدد البرنامج أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة في مجالات التسويق والتمويل والإدارة، حيث يستهدف في الدرجة الأساس الراغبين في بدء مشاريعهم، والذين يعانون من صعوبة البدايات، ويأتي في الدرجة الثانية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة التي قد تواجه بعض التحديات في مسيرتها العملية وتتطلع لمقترحات وتوصيات تساعدها لمواصلة المسيرة، وعدم الوقوع في التعثر أو الفشل، وكذلك الراغبين لتطوير أعمالهم ومشاريعهم، ويتطلعون لمساعدة معينة لحلول مناسبة لبعض العوائق التي تواجههم في الوقت الحالي أو في المستقبل.وقد استفاد من هذا البرنامج الذي يدخل عامه العاشر عدد كبير من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمهتمين بهذا الشأن، والراغبين في رفع مستوى معارفهم بوضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتحديات التي تواجهها.ويأتي هذا البرنامج الذي تنقل بين محافظات المنطقة الشرقية (القطيف، الجبيل، الخفجي وغيرها)، ضمن جملة من الفعاليات تنفذها الغرفة لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشمل الدورات التدريبية والندوات وورش العمل واللقاءات الموسعة، وذلك انطلاقا من قناعة بأهمية دور وفعالية وحيوية هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني.وكان البرنامج قد استقبل المستفيدين طالبي الاستشارات خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة من بعد الظهر، حيث قدّم الفريق المكلف الذي يضم عدداً من المتخصصين جملة من الاستشارات والنصائح والمقترحات العملية، المبنية على معطيات وتجارب في هذا الشأن.// انتهى //13:54ت م0111