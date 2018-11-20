عام / مبعوث مالطا يشيد باستتباب الأمن في العاصمة الليبية
الثلاثاء 1440/3/12 هـ الموافق 2018/11/20 م واس
طرابلس 12 ربيع الأول1440ه الموافق20 نوفمير 2018 م واس
جددت الحكومة المالطية دعمها وتأييدها لحكومة الوفاق الليبية في المجالات كافة، خصوصًا الأمنية منها.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، اليوم ، المبعوث الشخصي لرئاسة الوزراء المالطية نيفين كافا، وفق بيان لوزارة الداخلية الليبية .
وأشاد المبعوث المالطي بما لمسه من انضباطية واستتباب وبسط للأمن داخل العاصمة طرابلس .
من جهته عبر وزير الداخلية الليبي عن سعادته بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأمنية، بما يخدم المصلحة المشتركة لليبيا ومالطا.
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