طرابلس 12 ربيع الأول1440ه الموافق20 نوفمير 2018 م واسجددت الحكومة المالطية دعمها وتأييدها لحكومة الوفاق الليبية في المجالات كافة، خصوصًا الأمنية منها.جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، اليوم ، المبعوث الشخصي لرئاسة الوزراء المالطية نيفين كافا، وفق بيان لوزارة الداخلية الليبية .وأشاد المبعوث المالطي بما لمسه من انضباطية واستتباب وبسط للأمن داخل العاصمة طرابلس .من جهته عبر وزير الداخلية الليبي عن سعادته بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأمنية، بما يخدم المصلحة المشتركة لليبيا ومالطا.// انتهى //13:54ت م0112