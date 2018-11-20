الدمام 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية جميع العاملين في مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة بالحرص على سرعة إنجاز المعاملات وعدم التأخير في تسديد الحقوق الخاصة لبعض العاملين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، مؤكداً أن القيادة الرشيدة وفرت كل السبل التي تحافظ على حقوق العاملين وتساعد كذلك على سرعة الإنجاز في أقصر وقت ممكن. وأبان سموه أن جميع العاملين سواء كانوا من أبناء هذا الوطن أو من الأخوة الوافدين جميعهم في الذمة وبالتالي يجب علينا جميعاً أن نحرص كل الحرص على أن تكون حقوقهم مكفولة وأن تكون كل المميزات التي يجب أن يتمتعوا بها محفوظة دون عبث فيها أو تأخير، مشيراً إلى أن الجهات التنفيذية على أتم الاستعداد لكل ما يصدر من حكم بالتنفيذ، مشدداً على مباشرة الحالات والتأكد بطريقة سليمة وبدون تأخير فأصحاب الحاجة لم يتغربوا من بلدانهم إلا سعياً للعيش وبالتالي عندما يحل وقت الاستحقاق يجب أن يأخذ كل حق حقه كاملاً غير منقوص.جاء ذلك خلال استقبال سموه في جلسة سموه الأسبوعية (الإثنينية) بديوان الإمارة, منسوبي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية ومكاتب الفرع بالمحافظات ، مبيناً أن هناك للأسف بعض الحالات وهي ليست كثيرة ولكنها موجودة في بعض المؤسسات والشركات بتأخير تسديد بعض الحقوق لبعض العمالة اعتقاداً منهم بأنهم غرباء وبالتالي الغرباء ممكن أن تتجاوز عن حقهم فالإجابة لا ولن نسمح بذلك وسنقف مع صاحب الحق بغض النظر من أين أتى وكيف وضعه ومن صاحب الحق ولن نغض البصر عن هذا الأمر مهما كانت المؤسسة أو الشركة صغرت أو كبرت .وأشار سموه إلى أن الإحصائيات والتقييمات بالمنطقة مشرّفة والأرقام تدعوا للتفاؤل ولكن تضع على الموظفين في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبئ بالمحافظة على هذا التميز والمحافظة على النسب وواقع الحال فالشركات الكبرى ورجال الأعمال متميزين وجميع القطاعات التي تعمل في مجال الأعمال لديها بمشيئة الله أولاً العلم بما أنزل الله في كتابه من حق العامل ومن حق الأجير وبالتالي هذا حق يجب أن لا نتساهل فيه وأيضاً ما ذهبت إليه السنه النبوية المطهرة في هذا المجال وما سار عليه الخلفاء الراشدين في ذلك ، وما أقرته هذه الدولة في نظام العمل والعمال وبالتالي العامل له حقوق ويجب أن توفى هذه الحقوق كاملة غير منقوصة.وأكد سموه الاهتمام والعناية بشأن توفير مكاتب في عدد من المحافظات وتم مناقشة ذلك مع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي خلال زيارته للمنطقة التي يجب أن تكون فاعله نظراً لحاجة المنطقة سواء من عدد العمالة الموجودة أو من حجم المنطقة الجغرافي وبالتالي ستكون بإذن الله موجودة في القريب العاجل.وقال سمو أمير الشرقية :" إن التنمية الاجتماعية هي الهاجس الأكبر بالنسبة لنا لأنها تخدم شريحة مهمة في قلوبنا وهذه الفئة وأن كانوا رجالاً أو نساءً أو أيتام أو عجزه او أي طيف من أطياف المجتمع فهي فئة غالية علينا كما يخدمها اخواننا في الجمعيات الخيرية فأيضاً الدولة بين ذا وذاك تخدم تلك الفئة وتؤمن لها العيش الكريم والحياة الكريمة, بالإضافة إلى المبادرات التي ينفذها عدد من رجال الأعمال في المنطقة بالتسابق في تقديم المبادرات وجميعها نفع وشاهدنا عدد من المبادرات التي نقلت بعض الأسر من مكان إلى مكان وهي كثيرة تلك المبادرات".وأضاف سموه : أن هناك أشخاص كانوا يحصلون من الجمعيات الخيرية على مساعدات والآن أصبح باستطاعتهم أن يدفعوا لهذه الجمعيات من زكاته ولله الحمد عدا فئة العاجزين عن العمل لكبر سنهم أو لإعاقة لا تمكنهم من العمل وبالتالي لابد أن يحصلوا على الرعاية في دار المسنين ودور الرعاية الاجتماعية، ويقدم لهم الخدمة اللائقة بالإنسان ذكور أو إناث وأيضاً هناك دار الرعاية للأطفال والأيتام والحقيقة بأنه لا يوجد لدينا طفل يتيم فكل طفل يتيم فأبوه الملك سلمان بن عبدالعزيز فهذا هو ديدن حكام هذه البلاد منذ نشأتها وبالتالي نركز عليها دائماً ولا نريد أن تشعر أنها فئة ناقصة بل بالعكس ستحظى بمميزات معينة ولكن عليها أن تعمل وأن تجتهد سواء دراسياً أو عمليها لتحصل على المكان الملائم.و رحب سموه خلال اللقاء بطلاب مجمع الناصرية الابتدائية والمتوسطة بمحافظة بقيق وهي من المدارس التي حقق طلابها نتائج متقدمة في مسابقة أفضل الممارسات بجودة التعليم بمركز الملك فهد للجودة وكذلك مركز متقدم في مسابقة وزارة التعليم للقران والسنة إلى جانب التميز في الأنشطة الكشفية بإشراف مدير مكتب التعليم ببقيق مرعي البارقي ومتابعة قائد المدرسة وليد عبدالرحمن الحادي .من جهته أستعرض مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل عدد من إنجازات الفرع من بينها فصل إيواء العاملات المنزليات من قطاع التنمية إلى قطاع العمل وإدراجها تحت وكالة خدمات العملاء بالوزارة والعمل يجري حالياً على تجهيز المقر الذي سيدشنه سمو أمير المنطقة الشرقية بعد شهر .وبين أنه في عام 1439هـ تم تجديد 96 ترخيص مكتب استقدام، وتم فتح 76 مكتب استقدام والترخيص لهم، وفي عام 1440هـ تم تجديد 29 ترخيص مكتب استقدام ، وتم فتح 25 مكتب استقدام والترخيص حتى الآن، وفيما يتعلق بتوصيات مجلس المنطقة حيال طلبات بعض المحافظات تم فتح وحدة مشتركة للضمان والعمل بمحافظة النعيرية، وجاري دراسة فتح مكتب عمل بمحافظة النعيرية ومحافظة العديد، وأيضاً يتم دراسة فتح مركز تنمية اجتماعية في محافظة الجبيل، أما فيما يتعلق بالمحكمة العمالية فقد بدأ العمل بإحالة الشكاوى العمالية المنظورة لدى إدارة التسويات الودية بمكاتب العمل إلى المحاكم العمالية اعتباراً من 20 / 2 / 1440هـ.واستمع سموه خلال اللقاء إلى مداخلتين من رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار و فضل البوعينين أجاب عليها مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن المقبل .// انتهى //14:03ت م0113