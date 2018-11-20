الدمام 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسبارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية تكوين لجنة أصدقاء أمانة المنطقة التي كونتها الأمانة من ذوي الخبرات والتجارب في مختلف التخصصات من أبناء وبنات مدن حاضرة الدمام "الدمام، الخبر، الظهران" الذين عرف عنهم استعداداهم للعطاء فيما يعود بالنفع على المنطقة ، مؤكداً سموه دعم الدولة أيدها الله لجميع المبادرات التي تخدم المجتمع وتسهم في إيجاد عمل تكاملي بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع.ورحب سمو أمير المنطقة بأهمية التواصل المستمر مع الأهالي , مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة يعدون حلقة وصل بين الأمانة والمواطنين لطرح الآراء المتزنة والبناءة لمعالجة نواحي القصور بشكل فوري يتجاوز البيروقراطية والإجراءات المعتادة.جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير المنطقة الشرقية لأعضاء اللجنة في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير , وأعضاء اللجنة البالغ عددهم 31 عضواً من الرجال والنساء.من جانبه , قدم معالي الأمين الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته المستمرة لكل برامج وأنشطة ومبادرات الأمانة، مشيراً إلى أن لجنة أصدقاء الأمانة سيشكلون نواة للشراكة المجتمعية المثلى مع جهاز الأمانة ليكونوا عوناً لها بعد الله في تلمس رؤى المواطنين وتطلعاتهم لحاضر مدنهم ومستقبلها، كما ستوكل لهم مهمة تقديم المبادرات والأفكار العاجلة ومناقشتها ووضع الخطط لتنفيذها بأفضل صورة، على أن تمنحهم أمانة المنطقة الشرقية المساحة الكافية للتحرك والخروج بأفكارهم وإبداعاتهم مما سيسهم في تنفيذ برنامجي "جودة الحياة" و "تحسين المشهد الحضري" وفق رؤية المملكة 2030 بالمنطقة الشرقية.وحدّد معالي الأمين الأهداف التي ستقوم بها اللجنة ومنها العمل على طرح الأفكار الخلاقة والمبادرات المستقبلية للأمانة في مختلف المجالات الخدمية ومناقشتها ووضع التصور الكامل لها وخطط تنفيذها والترويج لها مجتمعياً والاستماع للأهالي والأخذ بمقترحاتهم حيالها، وتقديم المشورة والرأي الفني في مختلف الاختصاصات فيما يخص تنفيذ المشروعات القائمة والخدمات البلدية بشكل مثالي وفق أعلى المواصفات، إضافة الى المساعدة على نشر الرسائل التوعوية ذات الصلة بالنظافة وصحة البيئة وغيرها بشكل أوسع وكبير وبصيغة غير رسمية لتصل بأسرع وقت وأوسع نطاق.// انتهى //14:13ت م0114