بريدة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة , اليوم , الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية الدكتور زيدان بن خلف العنزي ، يرافقه فريق عمل البرنامج.وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير منطقة القصيم بالدكتور العنزي , متمنياً له التوفيق في زيارته للمنطقة , مستمعاً سموه خلال اللقاء إلى شرح موجز من الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية عن البرامج المقدمة ، التي تهدف إلى تطوير العمل في مرافق وزارة الداخلية بما في ذلك إمارة منطقة القصيم , مشيراً إلى أن البرامج ستعمل على سن آليات وإعداد برامج تقنية لتطوير الخدمات التي تقدمها إمارات المناطق للمراجعين بما يحقق آمال وتطلعات القيادة , إلى جانب تنمية الكفاءات الوظيفية العاملة وصولاً لتميز وجودة الخدمات المقدمة.ونوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالدعم الذي تتلقاه وزارة الداخلية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, والجهود التي تقدمها بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عبر البرامج التطويرية التي تستهدف في المقام الأول الخدمات المقدمة للمواطن , مؤكداً أن مثل هذه البرامج ستنعكس بالإيجاب على تنمية المناطق وارتفاع معدل الأداء بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .// انتهى //14:15ت م0115