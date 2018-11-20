نجران 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالمبادرات التي قدمها فرع البريد السعودي بالمنطقة لخدمة المرابطين على الحد الجنوبي، مثمنًا استشعارهم بالمسؤولية الوطنية في خدمة الجنود البواسل في مواقعهم.واطلع سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، على التقرير السنوي لفرع البريد بالمنطقة، الذي قدمه مدير عام الفرع إبراهيم بن محمد آل جعفر، حيث بارك سموه حصول فرع المنطقة على الترتيب الأول من حيث نسبة التعثر في تسليم المواد البريدية، التي انعدمت في نهاية العام المنصرم مسجلة صفر في المائة نسبة تعثر.واستعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز في نهاية اللقاء خطة العمل لسنة 1440هـ، في المدينة والمحافظات، لتواكب خطة التحول الوطني 2020.// انتهى //14:25ت م0117