نجران 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

نوه وكيل إمارة منطقة نجران الدكتور حمود بن سماح المجلاد، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أثناء افتتاحه أعمال السنة الثالثة بمجلس الشورى من الدورة السابعة ، الذي أكد النهج القويم للمملكة في سياساتها الداخلية والخارجية، وتمسكها بالثوابت الشرعية التي تستمدها من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، واستمرارها بقوة في نبذ التطرف والتصدي للإرهاب ودعمها لكافة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأشار وكيل إمارة منطقة نجران إلى الرؤى الحكيمة والطموحة والنظرة المستقبلية التي تضمنت خطاب الملك المفدى من خلال تطوير القدرات البشرية لشباب وشابات الوطن والمضي على طريق التنمية والتطوير , وفقاً لرؤية 2030م ، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، ودفع عجلة التنمية، داعياً الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

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14:26ت م

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