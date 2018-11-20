عمّان 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسزار وفد من الإعلاميات السعوديات المشاركات في مؤتمر الإعلاميات العربيات الخامس عشر ، الليلة الماضية ، المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات في الأردن, وذلك للاطلاع على الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز للفتيات والنساء ذوات الإعاقة البصرية من أنحاء الوطن العربي كافة.كما اطلعن على أقسام المركز والمشغولات اليدوية والحرفية التي ينتجنها الطالبات من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي يقدمها المركز لهن بشكل دوري.وأعربت الإعلاميات عن بالغ سرورهن لما لقوه من تميز واتقان بالخدمات والأنشطة المقدمة للطالبات إلى جانب الدقة في التنظيم الإداري ومراعاة أوضاع الطالبات بكل فئاتهن العمرية.// انتهى //14:26ت م0119