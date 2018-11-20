العارضة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسدشن محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر اليوم ، برنامج "النقاء من السموم" والمعرض المصاحب ، الذي ينظمه مكتب التعليم بمحافظة العارضة ممثلاً في وحدة التوجيه والإرشاد ، بحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جازان يحيى شويهي وعدد من المشرفين التربويين وقادة المدارس.وتجول المحافظ والحضور في أرجاء المعرض الذي يسلط الضوء على آفة المخدرات وخطرها على الفرد والمجتمع وطرق مكافحتها من خلال عروض توضيحية لتوعية وتبصير الطلاب من التعامل مع المؤثرات العقلية والمخدرات والتحذير من الوقوع في براثنها.من جانبه , أوضح مدير مكتب التعليم العارضة أحمد جبرة أن المعرض الذي يأتي بدعم مباشر من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ، يهدف لتوعية الطلاب والطالبات بأخطار السموم بأنواعها كافة ، التي تشكل خطراً على المجتمع ، مبيناً أن البرنامج ينفذ بالتعاون مع الشؤون الصحية ممثلة في قطاع الصحة بالمحافظة.وأشار جبرة إلى أن البرنامج سيستمر لمدة ثلاث سنوات تنفذ خلالها العديد من البرامج والفعاليات ، مقدماً في الوقت ذاته ، الشكر لمحافظ العارضة على دعمه وتدشينه للبرنامج وتوجيه الإدارات الحكومية بالعارضة للمساهمة ودعم البرنامج والمعرض المصاحب.// انتهى //14:26ت م0120