المدينة المنورة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واساستقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي في مكتبه أمس , مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس سلطان بن عواد الذبياني من أجل بحث سبل التعاون المشترك بين الفرع ومصلحة المياه فيما يخدم بيوت الله.وجرى خلال اللقاء مناقشة أفضل السبل لإيصال المياه للمساجد بالمنطقة والمحافظات التابعة للفرع ووضعية خزانات المياه للمساجد القديمة والاهتمام بصيانتها , كما تطرق اللقاء إلى مشروع تمديدات المياه لمركز أبيار الماشي , حيث ذكر المهندس سلطان الذبياني أن التمديدات قاربت على الانتهاء .وفي نهاية اللقاء , قدم الشيخ المعيقلي شكره وتقديره للمهندس سلطان بن عواد الذبياني على حرصه واهتمامه ببيوت الله التي لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين.// انتهى //14:27ت م0121