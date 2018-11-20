ينبع 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسحصد المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع, جائزة المدينة المنورة الذهبية للأداء الحكومي المتميز فرع "رضا المستفيدين", التي تهدف إلى الريادة في تحفيز الأداء المتميز سعيا إلى تلبية احتياجات المستفيدين وتحقيق رضاهم .وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة المهندس موسى بن عيسى المالكي, عن سعادته بهذه الجائزة المهمة التي تعنى بنشر ودعم ثقافة التميز المؤسسي وتتويجاً للجهود التي تقوم بها الهيئة الملكية لتوفير بيئة عملية مناسبة وتقديم خدمات مميزة تسعى لإرضاء للمستفيدين، مفيدا أن الفوز بهذه الجائزة يأتي استكمالاً لمسيرة نجاح برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع وتتويجاً للجهود المستمرة لتطوير الخدمة الصحية بمدينة ينبع الصناعية بما يتماشى مع توجهات الخطة الاستراتيجية للهيئة الملكية الهادفة إلى توفير خدمات تجعلها ضمن المدن المتميزة .وكان برنامج الخدمات الصحية قد حقق العام المنصرم الجائزة الفضية لفرع رضا المستفيدين لعام 1438هـ.// انتهى //14:29ت م0123