القطيف 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسدشن مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليط ، اليوم ، مبادرة فعالية "ساعة برمجة" ، بمشاركة 100 طالب ، وذلك في مدرسة الخطيب البغدادي الثانوية بالقطيف.وأشاد العليط بالمبادرة وفكرتها ، داعياً إلى استثمار هذه المبادرة بما يعود على الطلاب بالفائدة وتنمية مواهبهم ومهاراتهم للتدريب على أساسيات البرمجة وعلوم الحاسب الآلي ومواكبة التطور المعلوماتي.من جانبه , أوضح رئيس شعبة الحاسب الآلي طلال محمد الحوباني أن فعالية "ساعة برمجة" التي تقدم بمشاركة المدرب حسن علي القطان , تستهدف أكثر من 1000 طالب من مدارس القطاع بمراحله الثلاث وأندية الحي ، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة أطلقتها وزارة التعليم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت بهدف تقديم فرصة للطلاب والطالبات لتعلم أساسيات البرمجة في بيئة ممتعة وسهلة ، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ، ودعمًا للتحول الرقمي والإسهام في بناء جيل من الكفاءات الوطنية في مجال الحاسب الآلي.// انتهى //14:29ت م0124