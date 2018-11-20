واطلع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على العرض المرئي لمجمل المشاريع التي حظيت بها منطقة تبوك

حيث بلغ عدد المشاريع التي تم تدشينها ووضع حجر الأساس لها في منطقة تبوك 151 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 11.835.353.416 ريالاً وجاءت على النحو التالي :

- الهيئة العامة للسياحة للتراث الوطني 11 مشروعاً بقيمة إجمالية 98.307.444 ريالاً .

ـ- وزارة الشؤون البلدية والقروية 69 مشروعاً بقيمة إجمالية 757.757.355 ريالاً.

-ـ وزارة البيئة والمياه والزراعة فقد بلغت 21 مشروعاً بقيمة إجمالية 1.492.642.931 ريالاً.

- وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مشروعين لهيئة المدن الصناعية بقيمة إجمالية 45.858.325 ريال بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع لإدارة الكهرباء التي بلغت 4.943.000.000 ريال.

- وزارة الإسكان اثنان بقيمة إجمالية 407.807.439 ريالاً.

- وزارة التعليم 11 مشروعا منها ستة مشروعات تعليمة وخمس مشروعات لجامعة تبوك بقيمة إجمالية 1.582.881.399 ريالاً

- وزارة النقل 16 مشروعاً بقيمة إجمالية 1.631.006.967 ريالاً أما الهيئة العامة للموانئ فقد بلغت 18 مشروعاً بقيمة إجمالية 876.091.556 ريالاً.

عقب ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله – بتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بمنطقة تبوك .

ثم تشرف الأهالي بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

وفي ختام الاستقبال تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين.

// يتبع //

15:51ت م

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