جدة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأوضحت مديرية الشئون الصحية بجدة أنه تم بحمد الله إعطاء أول جرعة علاج بدواء سبينرازا لمرض ضمور العضلات الشوكي وذلك بقسم الأطفال بمستشفى شرق جدة .وأكدت أن هذه الجرعة تعدّ الأولى وسيتبعها جرعات متكررة بمشيئة الله تعالى، مبينة أن أهمية الدواء تكمن في التجارب السريرية التي أظهرت توقف تطور المرض لدى بعض المرضى، كما أدى إلى تحسن في القدرة على الحركة.يذكر أن دواء سبينرازا يستخدم لعلاج حالات ضمور العضلات الشوكي، وهي أحد الأمراض الوراثية التي تصيب الأطفال بإرتخاء و ضعف بالعضلات و جهاز التنفس و مع مرور الوقت تدهور الحالة حتى الوفاة، و لم يكن لها علاج بالسابق لكن مؤخراً تم إعتماد الدواء من قبل هيئة الغذاء و الدواء الأمريكية لعلاج هذه الحالات، وله فعالية كبيرة و آمن بدرجة عالية، وقد وفرت وزارة الصحة العلاج للمريضة نظراً لاحتياج الحالة .// انتهى //15:51ت م0181