مكة المكرمة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأصدر معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص تعميماً لجميع البلديات الفرعية بإلزام أصحاب المباني السكنية والمحلات التجارية والشركات والمؤسسات المسجلة بأسماء غير عربية بإعتماد كتابة الإسم باللغة العربية في لافتاتها ولوحاتها الإعلانية وبشكل واضح.وأكد معاليه على ضرورة التقيد بتوجيهات الإمارة وديوان الوزارة الصادرة في هذا الشأن وسرعة إعداد حصر كامل لجميع المنشآت المسجلة بأسماء غير عربية وإعطاء أصحابها مهلة أسبوعين لتعديل الاسم مشدداً على عدم إصدار أي تراخيص لأي منشأة لا تحمل أسماً عربياً.// انتهى //15:51ت م0182