الطائف 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأزالت أمانة الطائف أكثر من 10 آلاف متر مربع من الإحداثات على أراضي حكومية بيضاء بالسيل الكبير، كما نفذ مراقبو البلدية الفرعية أعمال الإزالة بمشاركة لجنة التعديات بشمال الطائف مدعومة بقوة أمنية.وأوضحت وكالة الخدمات و البلديات الفرعية أن الإحداثات شملت غرفًا من البلك والزنك وصنادق وشبوك وأسلاك شائكة وعقوم ترابية، أقيمت بهدف إشغال الأراضي وتحويلها لملكيات خاصة دون وجود مستمسكات شرعية.وبينت الأمانة أن أعمال التعديات في جميع المحاور بالمحافظة يجري التعامل مها بشكل فوري للحد من انتشارها وتسببها في تعطيل تقديم الخدمات البلدية للمواطنين، بينما تتابع الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية أعمال التعديات على الأراضي الحكومية البيضاء وأراضي الغير، فيما يجري إزالتها وفق الأنظمة والتعليمات التي تقضي بسرعة التعامل معها، ومنع ضعاف النفوس من إقامة إحداثات مخالفة، وتطبيق الأنظمة الرادعة بحقهم.// انتهى //15:52ت م0183