الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واساحتفت الكشافة العالمية والأمم المتحدة بأكثر من مليار ومائة مليون ساعة عمل تطوع قدمها رسل السلام من الكشافة ضمن المشروع العالمي لرسل السلام الذي انطلق من المملكة العربية السعودية إلى دول العالم عام 2011م.وأشاد المدير التنفيذي للصندوق الكشفي العالمي جون قيقان بجهود ومبادرات جمعية الكشافة العربية السعودية في تبنيها مبادرات الرسل محلياً عبر مشروع رسل السلام لرعاية الأسر وعبر تبنيها مبادرة غرفة رسل السلام في مركز الكشافة العالمي في كاندراستيج بسويسرا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي امتداد لدعم المملكة وتبنيها لمشروع رسل السلام.وعبر عن شكره وتقديره ومجلس إدارة الصندوق ورئيسه الفخري جلالة الملك كارل جوستاف السادس عشر للجمعية ودورها المجتمعي.من جهته ثمن الصندوق الكشفي العالمي جهود مؤسسة نور نوف للمعرفة في دعم مشروعات رسل السلام محلياً في المملكة العربية السعودية ودولياً عبر مشروعات رسل السلام العالمية.بدوره أوضح المستشار التنفيذي لمجموعة مؤسسة نور نوف للمعرفة جميل محمد فلاته، عقب حضوره الاحتفاء الذي أقيم مؤخراً في نيويورك أن مؤسسة نور نوف للمعرفة مؤسسة خيرية سعودية تهتم بنشر المعرفة ودعم سبل تنميتها في المجتمع المحلي والدولي عبر شراكات تحقق التنمية المستدامة والاستثمار في البشر الذي هو أساس التحول المعرفي وتنمية المجتمعات.// انتهى //15:53ت م0185