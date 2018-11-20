الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسيختتم معرض "كنوز الصين" يوم الجمعة القادمة، فعالياته في المتحف الوطني بالرياض، بعد افتتاحه لأكثر من (70) يوما، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحضور نائب رئيس إدارة التراث الثقافي الوطني في الصين السيد هو بنق، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة السيد لي هواشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين تركي الماضي، يوم الأربعاء 2 محرم المنصرم الموافق 12 سبتمبر من العام الحالي.ويتيح المعرض فرصة الاطلاع لزواره على 200 قطعة أثرية من كنوز الحضارة الصينة، في مقدمتها واحدة من أشهر العجائب المعروفة على مستوى العالم وهي جيش محاربي التيراكوتا، المصنوع من الطين والتي أمر بصناعتها إمبراطور الصين الأول، إضافة إلى مجموعة من الآثار من الحفريات الأثرية والآثار التاريخية التي تم جمعها من عشرة متاحف صينية على أساس ترتيب زمني يبدأ بمرحلة "بداية الحضارة "، ثم مرحلة "التوحيد والدمج والتنمية"، فمرحلة "التبادل الأجنبي الشامل والمتنوع"، ثم مرحلة تنمية الأعمال والتجارة في المحيطات" و"مرحلة القوة والتسامح الملكي".كما يقدم المعرض نماذج من تراث الحضارة الصينية العريقة الممتدة لآلاف السنين، من بينها قطع نادرة تعرض للمرة الأولى خارج الصين، حيث تتنوع المعروضات بين الفخاريات، والبرنز، واحجار اليشم، والخزف، والذهب، والفضة، والميناء والعديد من الكنوز الصينية الأخرى.يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وقعت اتفاقيات مع عدد من الدول التي أقيم فيها معرض "روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور " لإقامة معارض للآثار في المتحف الوطني بالرياض، حيث ستشهد الفترة المقبلة عددا من معارض الآثار والتراث من مختلف دول العالم التي ستعرض في المتحف الوطني ضمن برنامج المعارض الزائرة في المتحف والذي يعد أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي تنفذه الهيئة.// انتهى //15:53ت م0186