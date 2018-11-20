الطائف 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسنظم فرع الجمعية السعودية للإدارة بمنطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف محاضرة بعنوان " الإدارة وجودة الحياة".وقد سلطت المحاضرة التي حاضر فيها أستاذ الإدارة والجودة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتورة رجاء الشريف وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة ورئيس فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة الضوء حاكم البلوشي على الاستعدادات والجاهزية في كل المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والإسكان والرياضية والثقافية والترفيه الأمن والسلامة وتغيير نمط الحياة من المواطنين والمقيمين والعيش بسعادة في أفضل المدن لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة بنموذج سعودي فريد من نوعه وبمواصفات تتفوق بإذن الله على المواصفات العالمية في كل مناحي الحياة.وتضمنت المحاضرة العديد من المحاور ومنها التحويل إلى الاستشراف الاستراتيجي برؤية 2030 لمواكبة المستجدات والتحديات العالمية وأحداث التغيير الايجابي المستمر بطرق علمية ومعايير العالمية وتنمية وتطوير أساليب العمل في القطاعين باستخدام أحدث التقنيات، بالإضافة إلى الاعتماد على الموارد البشرية الوطنية، بتدريبها لإنتاج أجود السلع لتقديم أجود الخدمات بالمواصفات العالمية ,إلى جانب تدريب وتجهيز الصف الثاني للقيادات الشبابية من الجنسين .وتاتي هذه المحاضرة ضمن برامج الجمعية في (سلسلة الفعاليات الإدارية برؤية 2030 ) وبمناسبة اليوم العالمي للجودة 2018.// انتهى //16:06ت م0188