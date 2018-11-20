الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم, صاحب السمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة نقل أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له.وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع, متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات المشتركة بين البلدين الشقيقين.وقدم سمو أمير منطقة الرياض إهداء لسمو الشيخ ذياب, عن الرياض ومعالمهم التاريخية والحضارية.حضر الاستقبال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة, ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس, ومعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي, ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي, ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس سلمان بن محسن الضلعان.// انتهى //16:13ت م0189