حائل 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسنظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل اليوم, ورشة عمل بعنوان "السياحة الزراعية" ضمن برنامج "أرياف" في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وذلك بمقر الهيئة بحائل.وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد بن عياده المصيول خلال افتتاح جدول أعمال الورشة, أن الورشة هدفت إلى تعريف المستثمرين بالمنطقة ببرنامج السياحة الزراعية وكذلك عرض تجارب المناطق الأخرى في هذا الخصوص وذلك لزيادة الرحلات السياحية للمناطق الريفية والزراعية في المملكة الأمر الذي يتحقق من خلاله عوائد اقتصادية واجتماعية على المواطنين في تلك المناطق لافتاً إلى أن السياحة الزراعية تعد إحدى مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتطوير صناعة السياحة الوطنية المرتبطة بها.من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد اليحيى, حرص فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة تسهيل الإجراءات للسياحة الزراعية بالتعاون مع الجهات المختصة .في حين أشار المسؤول عن برنامج أرياف في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس عبدالله الذيبان, إلى سعي البرنامج للتعاون مع الجهات المختصة لتطوير برنامج " أرياف " ليستفيد منه المزارعون في المملكة وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركائها في القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة بالإضافة الى إيجاد منافذ للبيع داخل المزارع السياحية.بدوره أفاد مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة حائل المهندس أنور الغصّاب, أن الصندوق يعمل لدعم المشاريع السياحية الزراعية ضمن برنامج أرياف من خلال الدعم والاقراض لتطوير السياحة الزراعية.// انتهى //16:13ت م0190