جلاسكو 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسبحث الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي اليوم في جلاسكو مع عدد من مسؤولي الجامعات الاسكتلندية سبل تطوير التعاون المشترك وزيادة فرص قبول الطلاب والطالبات السعوديين في التخصصات العلمية المهمة وفق توجهات المملكة العربية السعودية في تحقيق رؤية المملكة 2030 وما يخدم مشاريعها التنموية في مختلف المجالات.وأوضح الدكتور المقوشي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المباحثات شملت بحث أوجه التعاون المشترك، وتطوير آلية القبول في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية الجامعية، مع التركيز على الصعوبات التي تواجهة الطلاب في تأمين القبول للدراسات العليا وأسباب نقص الفرص المتاحة للطلاب السعوديين في بعض الجامعات، كما تناولت النقاشات أيضاً بحث تخصيص مقاعد للطلاب السعويين في التخصصات النادرة كالطب والعلوم الطبية والتطبيقية ومجالات أبحاث الطاقة المتجددة.من جهتهم، أشاد عدد من مسؤولي الجامعات الاسكتلندية بأداء الطلاب السعوديين واسهاماتهم ومشاركتهم المتميزة في إثراء العلم والمعرفة والفعاليات الأكاديمية والعلمية والثقافية والإجتماعية، معربين عن رغبتهم في زيادة التعاون والتنسيق مع الجامعات السعودية في المجالات كافة وعلى جميع المستويات.حضر اللقاء الذي يأتي على هامش زيارة الملحق الى مدينة جلاسكو لتفقد أحوال الطلاب وتدشين دورة الأندية الطلابية الجديدة ممثل من سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا، إضافة إلى عدد من الإعلاميين ومسؤولين من الملحقية الثقافية.// انتهى //16:13ت م0192