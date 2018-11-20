حائل 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسدشن معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم, موقع خدمات عمادة شؤون الطلاب الإلكتروني في مرحلته الأولى بموقع الجامعة الرسمي وذلك بالمدينة الجامعية.وأكد مدير جامعة حائل أن الجامعة تأمل أن يحقق الموقع الهدف المنشود من التحول الرقمي وذلك في تقديم الخدمات للطلبة بأقل وقت وجهد عبر الرابط التالي:http://ultimus.uoh.edu.sa/SPAUOH/Default.aspx.من جانبها بينت وكيلة عمادة شؤون الطالبات الدكتورة ذهب الشمري, أنه تم تدريب الموظفات في وكالة شؤون الطالبات على تقديم الخدمات إلكترونيًا للطالبات بوقت قياسي.// انتهى //16:14ت م0193