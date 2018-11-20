الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واساختتمت في القاهرة اليوم، أعمال المؤتمر الدولي السادس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية، بعد ثلاثة أيام من حلقات النقاشات وأوراق العمل المتخصصة، بمشاركة عدد من الخبراء والمهندسين من مختلف دول العالم والدول العربية.وكان للشركة السعودية للكهرباء مشاركة فاعلة في جلسات المؤتمر، حيث رأس نائب الرئيس للهندسة في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء (التابعة للشركة السعودية للكهرباء) المهندس وليد السعدي، جلسة رئيسية بعنوان: "تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربائية".وشارك مهندسو الشركة بتقديم ثلاثة أوراق عمل في مجالات الهندسة والتوليد وصيانة شبكة النقل، حيث قدم مدير إدارة الهندسة والتصاميم في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس عبدالعزيز المطوع، ورقة عمل بعنوان: "تطوير تصاميم موحدة لأبراج خطوط نقل الطاقة ذات الجهد العالي"، التي بدورها تدعم مبدأ إدارة الأصول في الشركة، وما لذلك من أثر إيجابي في أعمال التشغيل والصيانة، من خلال خفض أنواع الأبراج المستخدمة وقطع الغيار الخاصة بها، إضافة إلى الوفر المباشر في أعمال الهندسة والاختبارات المصنعية، الذي يقدر بأكثر من مليوني ريال للمشروع الواحد.وقدم المهندس جعفر الحليمي من نشاط التوليد، ورقة علمية بعنوان، "الصيانة الفعالة للحلقة المنزلقة في نظام الحث لمولدات الـ 7FH "، حيث سلطت الضوء على أهم الأسباب التي من شأنها زيادة موثوقية وحدات التوليد في محطة القرية المركبة والوحدات المشابهة لها، من خلال التأكيد على جودة الصيانة الدورية، خاصة للأنظمة المهمة مثل نظام الحث الكهربائي في المولدات.فيما قدم المهندس عبدالله الجاهل، خبير أنظمة أتمتة المحطات، ورقة علمية بعنوان، "تطوير مركز الصيانة عن بعد لنظام أتمتة محطات شبكة النقل"، تناولت مبادرة الشركة في تطوير مركز دعم تقني عن بُعد، يهدف إلى رفع الكفاءة والموثوقية في الشبكة، من خلال استعادة الأنظمة بأقصر فترة زمنية ممكنة، إضافة إلى تقليل التكلفة التشغيلية ورفع مستوى الأمن السيبراني وآلية حفظ البيانات.وفي ذات الإطار، شاركت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، قُدم فيه عدد من مبادرات الشركة لتطوير أعمال تشغيل وصيانة أصولها، حيث عرضت مبادرة تطبيق الصيانة المرتكزة على الاعتمادية RCM، واستخدام تقنية الاتصال اللاسلكي في نقل بيانات المحطات الفرعية VSAT ضمن حلول التحول إلى الشبكات الذكية مستقبلاً.// انتهى //16:14ت م0194