الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم مع سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة العربية السعودية السفير هوانغ خاك فيت، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده في المملكة.وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها السفير هوانغ لتطوير وتعزيز التعاون المشترك مع مجلس التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه الدبلوماسية المقبلة.وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية فيتنام الاشتراكية في مختلف المجالات.// انتهى //17:03ت م0211