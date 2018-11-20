محايل 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسرأس محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض أمس اجتماع لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة، بحضور أصدقاء اللجنة, وذلك لمناقشة الاستعدادات لمهرجان المجاردة الشتوي لهذا العام, الذي ينطلق بعنوان "المجاردة أجمل" وإعداد برنامج الفعاليات التي ستحتضنها المجاردة.وناقش المحافظ استعداد اللجان المنظمة لمهرجان العسل ومهرجان المجاردة, مشيرًأ إلى أن المهرجان يشتمل على عدد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان من أمسيات ثقافية وشعبية وفنية.وطالب بتطوير مهرجان العسل الكبير وشارع الفن, مقدمًا شكره لأعضاء اللجنة على حرصهم ومشاركتهم الفاعلة طيلة فعاليات المهرجان, وبذل المزيد من الجهد والعطاء لتواصل المحافظة نجاحتها المميزة في الأعوام الماضية.// انتهى //17:11ت م0213