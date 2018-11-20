بغداد 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسنفذت طائرات حربية عراقية اليوم ضربات جوية استهدفت موقعين تابعين للارهابيين داخل الاراضي السورية.وافادت قيادة العمليات المشتركة في بيان بان هذه الضربات التي نفذتها طائرات F16 جاءت على خلفية معلومات استخبارية دقيقة.وأوضحت أن الضربات الجوية أستهدفت مستودع للأسلحة تابع لتنظيم "داعش" الارهابي في منطقة السوسة, بداخله 10 ارهابيين وصواريخ ومتفجرات، كما نفذت في الوقت ذاته ضربة آخرى في منطقة "الباغوز" على هدف اخر عبارة عن مقر بداخله 30 إرهابياً وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة".وبينت ان الضربات دمرت الهدفين المذكورين بالكامل، وعادت الطائرات بعدها الى قواعدها سالمة.// انتهى //17:36ت م0218