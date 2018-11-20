الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأكد الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم "تراحم فهد بن عبدالله الراجح أن الخطوات التطويرية التي تعمل عليها اللجنة حالياً تأتي في ظل توجيهات معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.وأوضح الراجح أن مشروع تطوير الاستراتيجية الشاملة التي أقرها مجلس إدارة اللجنة، تهدف إلى تطوير مشروع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء على مستوى الأمانة العامة للجنة ولجان المناطق والمحافظات، بما في ذلك تطوير الأنظمة واللوائح وبناء نظام إلكتروني شامل وشبكة ربط مع لجان رعاية السجناء بالمناطق والمحافظات، ومع المديرية العامة للسجون والضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية والجهات ذات العلاقة، بما يحقق أهداف اللجنة في رعايتها للفئات المشمولة، ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني من الرعوية للتنموية.ولفت النظر إلى أن الخطوات التطويرية للاستراتيجية الشاملة تتضمن عدة مهام رئيسية، منها إعداد خطة استراتيجية للجنة وفق منهجية مهنية من خلال أفضل الممارسات المتبعة في اعدادها، ودراسة وتحليل وضع اللجنة الحالي ومقارنته بأفضل الممارسات العالمية، وتطوير الادلة والسياسات والإجراءات والهياكل التنظيمية والإدارية بالمكونات الرئيسة باللجنة، وتطوير آلية تنمية الموارد والاستثمار، وتحديد اتجاه التحول واختيارات توجه اللجنة المستقبلي.وثمن أمين عام اللجنة , الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة التنفيذية لتراحم، مشيراً إلى أن ما تعمل عليه اللجنة بتوجيهات من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية وأعضاء مجلس الإدارة ماهي إلا ترجمة واقعية لما تحظى به اللجنة من دعم كامل واهتمام بالغ من القيادة الرشيدة أيدها الله.// انتهى //17:36ت م0220