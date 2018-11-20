عام / مناطق سريان الهدنة التركية – الروسية تشهد عمليات قصف مكثف من قبل قوات النظام السوري
الثلاثاء 1440/3/12 هـ الموافق 2018/11/20 م واس
لندن 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس
شنت قوات نظام الاسد عمليات قصف مكثفة بالرشاشات الثقيلة والقذائف على عموم مناطق الهدنة الروسية – التركية والمنطقة منزوعة السلاح منذ ما بعد منتصف ليل الاثنين وحتى هذة اللحظة.
واوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له ان قوات النظام استهدفت أماكن في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، مشيراً إلى اشتباكات بني قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، على محاور في منطقة تل مو بريف حلب الجنوبي.
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