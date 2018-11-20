لندن 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسشنت قوات نظام الاسد عمليات قصف مكثفة بالرشاشات الثقيلة والقذائف على عموم مناطق الهدنة الروسية – التركية والمنطقة منزوعة السلاح منذ ما بعد منتصف ليل الاثنين وحتى هذة اللحظة.واوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له ان قوات النظام استهدفت أماكن في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، مشيراً إلى اشتباكات بني قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، على محاور في منطقة تل مو بريف حلب الجنوبي.// انتهى //17:42ت م0221