لندن 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأكد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أليستر بيرت اليوم، انه اعتبارا من فبراير 2019، ستبدأ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملها لتحديد المسؤولين عن استخدام لأسلحة الكيميائية في سوريا.وأوضح الوزير البريطاني في بيان بثته الخارجية البريطانية ان تلك الخطوة مهمة جدا للشعب السوري، ولأجل حماية الحظر العالمي على هذه الأسلحة.// انتهى //17:42ت م0222