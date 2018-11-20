أحد المسارحة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأدى وكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع الدحمان بمحافظة أحد المسارحة، صلاة الميت على الشهيد العريف محمد بن علي يحي محنشي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.ونقل وكيل الإمارة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد, كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لأسرة شهيد الواجب، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده - رحمه الله - في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية، والمشايخ والأهالي.// انتهى //18:58ت م0246