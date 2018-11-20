الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واستطلق الهيئة العامة للرياضة فعالية جديدة للألعاب الإلكترونية خلال الفترة المقبلة تتمثل في بطولة الهيئة العامة للرياضة للألعاب الإلكترونية FIFA19، التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 29 من شهر نوفمبر الجاري حتى الأول من شهر ديسمبر القادم في الصالة الرياضية بمدينة الدمام .ورصدت الهيئة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، بواقع 300 ألف ريال للمركز الأول و200 ألف ريال للمركز الثاني و100 ألف ريال للمركز الثالث و50 ألف ريال للمركز الرابع، ومبلغ 10 آلاف ريال لكل فائز من المركز الخامس حتى المركز الثامن .ويأتي إقامة هذه الفعالية امتداداً لحزمة من الفعاليات والأحداث الرياضية المتنوعة التي تنظمها وتقيمها الهيئة في مختلف المناطق بتوجيه من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، لإثراء المجتمع بمنافسات وفعاليات رياضية تلبي احتياجاته وتسهم في زيادة ممارسي الرياضة بما يتواكب مع رؤية 2030.يذكر أن الهيئة العامة للرياضة أنهت جميع الترتيبات الخاصة لإقامة بطولة الألعاب الإلكترونية FIFA19 .// انتهى //18:58ت م0247