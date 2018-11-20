الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

‏التقى المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر في مقر المركز بالرياض, رئيس الوفد الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى دول مجلس التعاون الخليجي يحيى عليبي.

‏وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين المركز واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما تناول الاجتماع احتياجات اللجنة وكيفية دعمها في سبيل تسهيل عملها الإنساني بالداخل اليمني.

‏وأوضح السفير آل جابر في تصريح لوسائل الإعلام عقب اللقاء, أن مركز "إسناد" قدم إيجازًا للوفد عن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن والنتائج التي تحققت، إضافة إلى جهود المملكة العربية السعودية الإنسانية والإغاثية في اليمن.

‏وأضاف أن الوفد شاهد أيضًا إيجازًا عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي بدأ قبل عدة أشهر في عدد من المحافظات اليمنية، وحاز على إشادة وفد اللجنة الذي أكد أن هذه المشروعات الإنسانية القائمة في اليمن تعد أمرًا نادرًا ولا تكاد توجد في المناطق التي تشهد الحروب ما يعد إنجازًا كبيرًا على الأرض.

‏من جانبه ثمن يحيى عليبي في تصريح عقب اللقاء، المشاريع التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في اليمن والإنجازات التي تحققت في مجال البنية التحتية، منوهًا بأهميتها البالغة على مستقبل اليمن.

‏وكان اللقاء الذي حضره مستشار اللجنة الدولية للصليب الأحمر مريان هورن, وممثل اللجنة بالمملكة العربية السعودية جون ستريك، قد تطرق للجهود الإنسانية التي يقوم المركز بالإشراف عليها، وإيضاح الآلية المتبعة للتنسيق مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات الإغاثية إلى اليمن، إضافة للدعم الإنساني الذي قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول تحالف دعم الشرعية للشعب اليمني، الذي بلغ ما تم تقديمه 1.25 مليار دولار أميركي، تلبية لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة 2018.

‏ونوه السفير آل جابر بالجهود المميزة التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، معربًا عن شكره لما تقوم به في سبيل رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني فيما شكر وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة باليمن على جهوده تجاه التسهيلات التي يقدمها للمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن.

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19:01ت م

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