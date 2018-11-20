الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، كلاً من عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، وسفير مملكة المغرب لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري، و سفير جمهورية غانا لدى المملكة طاهر بيمبالي.وجرى خلال الاستقبالات استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وتلك الدول، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:14ت م0250