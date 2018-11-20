شنغهاي 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واستعادل المنتخب الفلسطيني لكرة القدم مع مضيفه الصيني بهدف لكل منهما في مباراة دولية ودية أقيمت اليوم ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.وبذلك يحقق المنتخب الفلسطيني ثان لقاء ايجابي ضمن استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية بعد فوزه على ضيفه الباكستاني 2-1 الجمعة .ويواصل المنتخب الفلسطيني بإشراف مدربه الجزائري نور الدين ولد علي، استعداداته لمشاركته الثانية في كأس آسيا بعد عام 2015 في أستراليا (خرج من الدور الأول بثلاث هزائم مع هدف واحد له و11 في شباكه).ويشارك المنتخب الفلسطيني المصنف 99 عالميا، في كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات بين الخامس يناير والأول فبراير، في المجموعة الثانية التي تضم أستراليا، حاملة اللقب، وسوريا والأردن ، في حين أوقعت القرعة الصين في المجموعة الثالثة مع كوريا الجنوبية والفليبين وقرغيزستان .// انتهى //19:15ت م0251