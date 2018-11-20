عام / وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة يستقبل نائب سفير بريطانيا لدى المملكة ومدير المكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر
الثلاثاء 1440/3/12 هـ الموافق 2018/11/20 م واس
الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس
استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، كلاً من نائب سفير بريطانيا لدى المملكة ريتشارد أوبنهايم، ومدير المكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر يحيى العليبي.
وجرى خلال الاستقبالان بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
// انتهى //
19:17ت م
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