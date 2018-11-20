الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واساستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، كلاً من نائب سفير بريطانيا لدى المملكة ريتشارد أوبنهايم، ومدير المكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر يحيى العليبي.وجرى خلال الاستقبالان بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:17ت م0254