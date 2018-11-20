سيدني 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واستغلب المنتخب الأسترالي على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف دون رد اليوم في مباراة ودية، يستعد من خلالها المنتخبين لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقررة مطلع العام المقبل في الإمارات .يذكر أن أستراليا التي توجت باللقب الآسيوي على أرضها عام 2015، تخوض النهائيات المقبلة في المجموعة الثانية التي تضم سوريا والأردن وفلسطين، بينما يلعب لبنان في المجموعة الخامسة التي تضم السعودية وكوريا الشمالية وقطر .// انتهى //19:18ت م0255