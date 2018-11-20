الخرطوم 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واستستضيف العاصمة السودانية الخرطوم غداً ولمدة يومين فعاليات الدورة رقم (34) لمجلس وزراء العدل العرب.وكشف وزير العدل السوداني في تصريح له اليوم عن - مشروع قرار خاص بالسودان يتعلق برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب - سيتم طرحه في المؤتمر، مؤكدًا أن المؤتمر يعد فرصة للتعرف على التطورات السياسية والإجتماعية التي يشهدها السودان وعملية إصلاح الدولة وتوصيات الحكم الإتحادي.وأضاف أن المؤتمر يمثل تظاهرة سياسية وعدلية وأنه يأتي برعاية كريمة من فخامة الرئيس عمر البشير، مشيراً إلى موافقة الدول العربية على المشاركة وحضور المؤتمر مما يعكس المستوى الرفيع للتمثيل.وأوضح أن المؤتمر من شأنه تسليط الضوء على التطورات التي يشهدها السودان في مجال الشؤون الدستورية والقانونية وعملية الإصلاح والحوار الوطني والمؤسسات العدلية ووضعية القضاء في السودان وكذلك التنسيق بين المؤسسات العدلية وعملية الإصلاح والتشريع القانوني.وأشار سالم الى أن مجلس وزراء العدل العرب من المؤسسات المهمة التي تعمل في إطار جامعة الدول العربية وهي إحدى آليات التضامن العربي في مجال القانون وتطوير المؤسسات القضائية، مشيرًا إلى ان المجلس يعمل لتحقيق عدد من الأهداف من بينها توحيد التشريعات في الدول العربية بالتوافق مع الشريعة الإسلامية مع مراعاة ظروف كل دولة.// انتهى //19:19ت م0257