طوكيو 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسحقق المنتخب الياباني فوز كبيرا على ضيفه القرغيزستاني بأربعة أهداف دون رد اليوم في مباراة دولية ودية ضمن استعدادات الطرفين لنهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.وتخوض اليابان المتوجة باللقب أربع مرات آخرها عام 2011، منافسات المجموعة السادسة التي تضم تركمانستان وسلطنة عمان وأوزبكستان، فيما تلعب قرغيزستان في مشاركتها القارية الأولى ضمن المجموعة الثالثة بجانب الصين والفليبين وكوريا الجنوبية .// انتهى //19:24ت م0260