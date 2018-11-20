الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسافتتحت اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ(4) لقاءات التقى خلالها أبها مع ضيفه الجبلين، والخليج أمام ضمك، وهجر بالقيصومة، والنهضة مع نظيره العين، وجاءت نتائجها كما يلي:وعلى ملعب نادي ضمك في خميس مشيط، تقاسم فريقا أبها والجبلين نقاط اللقاء عقب تعادلهم سلبياً ليرتفع رصيد أبها إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب ، فيما ارتفع رصيد الجبلين إلى 19 نقطة في المرتبة السابعة .وانتهى لقاء الخليج وضمك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وكان ضمك البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب محمد الشهراني قبل أن يحرز الإيفواري لاسينا ديابي هدف التعادل للخليج، ليتقاسم الفريقان نقاط حيث ارتفع رصيد الخليج إلى 17 نقطة كتاسعاً ، في حين ارتفع رصيد ضمك إلى 23 نقطة كثالثاً.وضمن الجولة ذاتها، حسم التعادل السلبي لقاء هجر أمام ضيفه القيصومة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء حيث ارتفع رصيد هجر إلى 23 نقطة في المركز الثاني ، ورصيد القيصومة 9 نقاط في المركز الـ 20 .وتغلب النهضة على ضيفه العين بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب نادي النهضة في الدمام، وجاءت أهداف النهضة عن طريق كل من حامد فلاتة وجاسم الدوسري، فيما جاء هدف العين الوحيد بواسطة السنغالي عبدولاي دينج من ركلة جزاء، ليرتفع رصيد النهضة إلى 15 نقطة في المرتبة الـ 13 ، بينما توقف رصيد العين عند 19 نقطة في المرتبة السادسة .// انتهى //19:50ت م0273