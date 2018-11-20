نيويورك 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم على هبوط حاد وسط توقعات ضعيفة من شركات التجزئة للربع الذي تتخلله العطلات السنوية.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 398.76 نقطة، أو ما يعادل 1.59 بالمئة، إلى 24618.68 نقطة ، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 36.13 نقطة، أو ما يعادل 1.34 بالمئة، إلى 2654.60 نقطة ، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 161.05 نقطة، أو 2.29 بالمئة، إلى 6867.43 نقطة.// انتهى //20:16ت م0277