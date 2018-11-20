صبيا 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسشرعت بلدية محافظة صبيا ، في نزع الملكية للعقارات والمباني العشوائية والمعرقلة للحركة المرورية وفق خطة عمل أدرجت لتنظيم الشوارع، وتسهيل الحركة داخل الشوارع والأحياء الداخلية لمدينة صبيا.وأوضح رئيس البلدية سفر بن سعد آل زآحم الشهراني، أن مشروع نزع الملكية للعقارات العشوائية والمعرقلة للحركة المرورية فى الأحياء الداخلية للمدينة، يأتي بهدف التنظيم، وتسهيل الحركة بها وفق خطة مجدولة شملت الأحياء والأماكن التي أدرجت ضمن مشروع النزع، وستكون وفق مراحل تدريجية يراعى فيها الوضع السكاني والمدني؛ رغبة في تحقيق الهدف من المشروع.ودعا الشهراني المواطنين إلى التعاون مع البلدية في تنفيذ مشروعها الذي يرمي إلى تحقيق مصلحة المحافظة خاصة مع كثرة الاختناقات المرورية.// انتهى //20:24ت م0279